2020-04-19T12:19:30+03:00
Общество

В шесть больниц Коми срочно требуются медики

В регионе создается база данных специалистов, которые согласны лечить больных коронавирусом
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Фото: Валентина ВАГАНОВАФото: Валентина ВАГАНОВА
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В шесть медицинских учреждений Коми срочно требуются медики. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

В регионе создается база данных специалистов с высшим и средним медицинским образованием, давших согласие на работу в медицинских учреждениях, где оказывается помощь больным коронавирусом, а также людям из групп риска заражения.

Учреждения, где имеется дефицит в кадрах, просят обращаться в отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы Минздрава Коми по телефонам 286-031 и 286-032.

Сейчас дополнительные кадры требуются в шесть больниц. Список учреждений и вакансий представлен ниже.

ГБУЗ РК «Корткеросская центральная районная больница»:

ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника»:

ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница»:

ГБУЗ РК «Городская больница Эжвинского района г. Сыктывкара»:

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3»:

ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница»:

ИСТОЧНИК KP.RU

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