В шесть больниц Коми срочно требуются медики
В шесть медицинских учреждений Коми срочно требуются медики. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.
В регионе создается база данных специалистов с высшим и средним медицинским образованием, давших согласие на работу в медицинских учреждениях, где оказывается помощь больным коронавирусом, а также людям из групп риска заражения.
Учреждения, где имеется дефицит в кадрах, просят обращаться в отдел кадрового обеспечения и государственной гражданской службы Минздрава Коми по телефонам 286-031 и 286-032.
Сейчас дополнительные кадры требуются в шесть больниц. Список учреждений и вакансий представлен ниже.
ГБУЗ РК «Корткеросская центральная районная больница»:
ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника»:
ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница»:
ГБУЗ РК «Городская больница Эжвинского района г. Сыктывкара»:
ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3»:
ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница»:
ИСТОЧНИК KP.RU