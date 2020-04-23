2020-04-23T14:12:14+03:00
Общество

В Сыктывкаре полицейские остановили журналистов во время работы

Стражей правопорядка не удовлетворило наличие пропусков
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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Правила режима самоизоляции жители Коми успели выучить назубок - из дома можно выйти в магазин, аптеку, а еще можно выгулять собаку или выкинуть мусор. Исключения составляют те, кто в непростую эпоху продолжают работать. Их передвижение делают безопасными специальные пропуска. Однако не всегда документ оберегает от повышенного внимания полицейских.

- 22 апреля в столице Коми произошло грубейшее нарушение федерального закона о СМИ. Телебригаду, снимавшую сюжет о возложении цветов к памятнику В. И. Ленина на Стефановской площади, задержал полицейский наряд. С журналиста взяли объяснительную - почему они оказались на площади и что они тут делают? Правоохранителей не устроил ответ, что они, имея пропуска, выполняют служебное задание редакции в рабочее время в соответствии со всеми законами и соблюдая Конституцию РФ, - отметил коллега корреспондентов Василий Канев. Он уточнил, что повышенного внимания полицейских удостоились сотрудники передачи «Коми гор - Вести Коми». Журналистам пришлось написать объяснительные о цели нахождения на улице.

Мы попросили прокомментировать ситуацию директора и ведущего юриста Центра защиты прав СМИ Галину Арапову. А еще отправили вопрос в МВД по Коми. На момент публикации статьи ответов пока не получили. Будем следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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