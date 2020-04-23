«Я чувствовал, что медики боялись говорить»: голландский журналист о попытке собрать материал про коронавирус в Коми

Известный голландский журналист Йоост Босман побывал в Республике Коми, которая до сих пор считается одним из самых коронавирусных регионов России. Он три дня жил в Сыктывкаре и собирал материал для своей статьи. Специальный корреспондент издания AD поделился своими впечатлениями о столице Коми с «КП».

Несмотря на то, что за последнюю неделю Республика Коми с четвертого места по уровню заболеваемости COVID-19 в стране опустилась на седьмое место, наш регион по-прежнему ассоциируется с самым коронавирусным местом в России. Негативная слава притягивает журналистов не только федеральных, но и международных изданий. Йоост Босман приехал в Сыктывкар в воскресенье.

- Еще в Москве я подал просьбу на интервью с врио главы Коми, но накануне моего отправления я получил сообщение от пресс-службы. В письме мне советовали остаться дома из-за ухудшения ситуации с коронавируса в регионе, - отметил журналист.

В столице Коми Йоост Босман общался с журналистами, гражданскими активистами и одним депутатом.

- Они мне сказали, что бывший губернатор и министр здравоохранения слишком поздно отреагировали на вспышку COVID-19 в Коми и сделали слишком мало, чтобы предотвратить распространение вируса, - отметил иностранный корреспондент.

Йоост Босман планировал посетить несколько больниц, где зафиксировали вспышку COVID-19. Однако карантин в лечебных учреждениях перечеркнул его планы.

- Многие главврачи не согласились на интервью. Единственный врач, с которым я коротко поговорил, сказал, что в его больнице все было в порядке, что его лечебное учреждение в силах справится со сложной ситуацией. Вообще, я чувствовал, что медики боялись говорить, - поделился журналист своими впечатлениями о визите в Коми.

Отметим также, что наша республика на севере России уже была под информационным прицелом такого крупного мирового издания как «Нью-Йорк Таймс». В ней журналист рассуждает о скандале, связанном с попытками скрыть вспышку заболевания в регионе (в частности, в Эжвинской больнице).

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