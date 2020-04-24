2020-04-24T14:47:33+03:00
Общество

В Усинске на коронавирус проверили вахтовиков, прибывших на поезде

В городе заработали пункты контроля на вокзалах
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Николая ТакаеваФото Николая Такаева
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Всех пассажиров поезда «Печора - Усинск» проверили на коронавирус - у них провели температуру и выдали памятки Роспотребнадзора о 14-дневной самоизоляции. Прибывшие в город вахтовики и местные жители прошли через пункты контроля - всего их было четыре.

Мэр Усинска Николай Такаев сообщает, что у перрона дежурила машина скорой помощи. В случае если у кого-либо из пассажиров обнаружили бы высокую температуру, медики среагировали бы быстро. К счастью, все прибывшие чувствовали себя отлично. Работу координировали сотрудники ОМВД, вокзала, народные дружинники.

Фото Николая Такаева

Фото Николая Такаева

Напомним, что Усинске находятся девять пациентов с подтвержденным COVID-19. Среди них есть и вахтовики. В городе недавно ввели карантин. Дополнительные ограничительные меры введены Постановлением Правительства Республики Коми от 22 апреля 2020 года №194.

Фото Николая Такаева

Фото Николая Такаева

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Под наблюдением медиков в Усинске находятся 197 человек (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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