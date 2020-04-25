2020-04-25T17:48:34+03:00
Общество

В Коми заработает еще одна лаборатория, где будут делать анализы на COVID-19

Ее мощность - 200 анализов в сутки
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Еще одна лаборатория ускорит процесс получения анализовЕще одна лаборатория ускорит процесс получения анализов
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В Коми начинает работать еще одна ПЦР-лаборатория на базе консультативно-диагностического центра в Сыктывкаре. Мощность лаборатории - 200 анализов в сутки, говорит врио главы Коми.

- Для нас это важно. Мы имели три лаборатории и суммарно до тысячи анализов в сутки. Дополнительно каждая сотня анализов важна, потому что она позволяет уменьшать время ожидания обследования. Это крайне важно, тем самым мы, получая два отрицательных анализа, ставим отметку, что человек безопасен и для себя и для окружающих, - отметил врио Владимир Уйба.

Видеообращение врио главы Коми Владимира Уйбы 25 апреля 2020.00:01 - о ситуации с коронавирусом на 25 апреля 00:34 - о новой ПЦР-лаборатории 01:41 - о медицинских масках 04:15 - о дополнительных 100 койках долечивания 05:58 - об участившихся случаях мошенничества

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ИСТОЧНИК KP.RU

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