В Коми заработает еще одна лаборатория, где будут делать анализы на COVID-19

В Коми начинает работать еще одна ПЦР-лаборатория на базе консультативно-диагностического центра в Сыктывкаре. Мощность лаборатории - 200 анализов в сутки, говорит врио главы Коми.

- Для нас это важно. Мы имели три лаборатории и суммарно до тысячи анализов в сутки. Дополнительно каждая сотня анализов важна, потому что она позволяет уменьшать время ожидания обследования. Это крайне важно, тем самым мы, получая два отрицательных анализа, ставим отметку, что человек безопасен и для себя и для окружающих, - отметил врио Владимир Уйба.

Видеообращение врио главы Коми Владимира Уйбы 25 апреля 2020.00:01 - о ситуации с коронавирусом на 25 апреля 00:34 - о новой ПЦР-лаборатории 01:41 - о медицинских масках 04:15 - о дополнительных 100 койках долечивания 05:58 - об участившихся случаях мошенничества

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда в аптеках Коми появятся маски и будут ли они дорогими

Приоткрываем завесу тайны (подробности).

В Коми 100 коек для больных COVID-19 развернутся на базе спортивной школы

Залы с койками долечивания откроются в два этапа (подробности).

В Коми под наблюдением врачей находится 4254 человека

Лабораторно диагноз COVID-19 подтвержден у 561 пациента (подробности).