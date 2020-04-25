В Коми заработает еще одна лаборатория, где будут делать анализы на COVID-19
В Коми начинает работать еще одна ПЦР-лаборатория на базе консультативно-диагностического центра в Сыктывкаре. Мощность лаборатории - 200 анализов в сутки, говорит врио главы Коми.
- Для нас это важно. Мы имели три лаборатории и суммарно до тысячи анализов в сутки. Дополнительно каждая сотня анализов важна, потому что она позволяет уменьшать время ожидания обследования. Это крайне важно, тем самым мы, получая два отрицательных анализа, ставим отметку, что человек безопасен и для себя и для окружающих, - отметил врио Владимир Уйба.
Видеообращение врио главы Коми Владимира Уйбы 25 апреля 2020.00:01 - о ситуации с коронавирусом на 25 апреля 00:34 - о новой ПЦР-лаборатории 01:41 - о медицинских масках 04:15 - о дополнительных 100 койках долечивания 05:58 - об участившихся случаях мошенничества
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ИСТОЧНИК KP.RU
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