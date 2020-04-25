2020-04-25T22:43:16+03:00
Общество

В Троицко-Печорском районе Коми впервые за много лет родилась двойня

Малыши появились на свет в самоизоляции
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива редакцииФото из архива редакцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«В Троицко-Печорском районе значимое событие - родилась двойня!», - сообщает руководитель муниципалитета Алексей Целищев. Для жителей столицы Коми это покажется новостью рядовой, но только не для жителей Троицко-Печорска, где двойни также редки, как тройни для Сыктывкара. Ураааа!!!!

Рождение ребенка – это огромное счастье. А для любой нормальной семьи это счастье вдвойне!

- Начальник ЗАГСа Людмила Морозова отметила, что для нашего района рождение двойни редкое событие! С 1950 года зарегистрировано всего 62 двойни, - говорит Алексей Целищев.

Счастливое событие произошло в жизни жителей района Ольги и Даниила М. У них родились дочки.

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Жителям республики не придется предоставлять данные в бумажном варианте (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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