«Мама радостно доложила, что пережила коронавирус…»: как можно случайно заразиться в Сыктывкаре

Вчера врио главы Коми сообщил о введении масочного режима в Коми. Позже оказалось, что это лишь рекомендация, а значит носить или не носить средства защиты - на совести каждого. Да и на режим самоизоляции жители Коми уже смотрят свысока - на улице все больше праздно гуляющих, кое-где уже встречаются компании людей. Почему это не есть хорошо, рассуждает известный социолог, уроженка Сыктывкара Юлия Юшкова-Борисова.

- К маме приходил водопроводчик менять счетчики. Без маски. Почему приходил? Потому что, как объяснила мама, они договаривались. Почему без маски? А вы когда-нибудь видели водопроводчика в маске? И он тоже не видел, а надевать маску первым не решился, видимо...

Через несколько дней у мамы поднялась температура до 37,2. Мама вызвала врача. Пришла врач, тоже без маски (а она почему без маски?), долго слушала мамины легкие и сказала, что все в порядке.

Температура то спадала от легких противовирусных лекарств, то поднималась вновь, когда мама прекращала их пить. Мама выпила мощное противовирусное. Началась краснота лица и задыхание ночью с сильной болью в груди. Температура спала, но появилась сильная слабость. Мама выпила средство, разжижающее кровь. Все прошло...

Температура в норме, ее обычные 36,2. Слабость проходит, болей в груди нет. Мама радостно докладывает, что пережила коронавирус… А я голосую за стенокардию после ОРЗ...

Если бы это был коронавирус, это было бы просто прекрасно! Потому что тот, кто его пережил в такой форме, тот «еще крепкий старик Розенбом» из «Нильса и диких гусей». А тот, у кого аллергия на противовирусные препараты и сосудистый криз после ОРЗ, тот уже не розенбом… Но выяснить, что было с мамой, не удастся.

В Сыктывкаре тестов в поликлиниках нет. Видимо, масок тоже. Тестов вообще не делают в республике, отсылают их куда-то (в середине апреля лаборатория Роспотребнадзора в Сыктывкаре получила статус референс-центра, подтверждение теперь можно получить в Коми - ред.). Диагноз ставят по результатам компьютерной томографии. Мама на КТ ехать отказывается, и я ее понимаю. Если там все тоже без масок, если там не стоят кварцевые лампы на каждом шагу, если она не переболела, вот там ее и заразят.

Мощный и довольно страшный больничный очаг заражения в Сыктывкаре купирован. Число новых больных снижается и стремится к нулю. Врачи работают прекрасно. Отвечают на звонки, ходят по домам, наладили работу КТ. Но их усилия не могут заменить тест-системы! Где они? Где маски? Скажу маме, чтобы она сама сшила маски и раздавала их всем приходящим к ней в дом. Сегодня придет врач...

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