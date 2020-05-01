Самоизоляция в Коми: когда начнут работать общественные бани

С конца марта в Коми не работают общественные бани. Людям, живущим в неблагоустроенных домах, эта мера дается тяжело - помыться-то негде. Врио главы Коми рассказал, что общественные бани скоро могут открыться.

- Это общественные бани, где можно мыться в индивидуальных душевых кабинках. Все равно все будет по записи. Те общественные бани, которые могут осуществить такой режим, по сути с завтрашнего дня будут официально открыты и начнут работать, - говорит врио.

Ранее мэр сыктывкара Наталья Хозяинова рассказала врио главы о страданиях сыктывкарцев, которым негде помыться.

Обращение Владимира Уйбы.00:01 - о ситуации с коронавирусом на 1 мая 01:03 - о перечне организаций, не имеющих права работать в условиях режима повышенной готовности 02:52 - об открытии общественных бань 03:46 - о новых мерах поддержки малоимущих граждан 05:06 - поздравление с 1 мая

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