Коронавирус в Коми: карта заражения на 1 мая 2020 года

По состоянию на 1 мая в Коми в Коми лабораторно подтверждено 649 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Изучаем, в какие муниципалитеты республики успел проникнуть COVID-19. Сыктывкар не рассматриваем, администрация столицы города подробностями о коронавирусных больных не делится.

Инфографика Алексея Пнарядова

Лидер по заболеваемости коронавирусом - по-прежнему Ухта. Хотя сегодня из этого города поступают добрые вести - полностью выздоровела нулевая пациентка.

На втором месте - Корткеросский район. Там по состоянию на 30 апреля зарегистрировали уже 18 пациентов, последний заболевший - ребенок: он лежал в ПНИ, где тоже зафиксировали случаи COVID-19.

В Сыктывдине было всего 17 заболевших, но пять человек уже излечились от вируса (по состоянию на 29 апреля)

Усть-Куломский район тоже лидер по заболеваемости - там 16 пациентов с COVID-19(по состоянию на 28 апреля)

В Княжпогостском районе - 13 пациентов с коронавирусом, трое из них лежат в сыктывкарских больницах.

В Прилузском районе - 11 пациентов с коронавирусом, но это данные аж на 27 апреля.

В Усинске 12 заболевших: на один случай больше, чем вчера.

Усть-Вымский район не часто балует новостями. По состоянию на 30 апреля - 9 пациентов, два уже излечились.

В Печоре по-прежнему шесть заболевших, причем три из них уже излечились от вируса

В Сосногорском районе пять пациентов с COVID-19, в полку прибыло вчера и сразу на два случая.

В Удоре без изменений: трое пациентов с коронавирусом, один уже излечился (по состоянию на 30 апреля)

В Сысольском районе - ровные данные уже на протяжении двух недель: два пациента, один уже выздоровел.

В Воркуте - два заболевших, причем один уже давно выздоровел. О новых случаях не сообщали.

В Усть-Цилемском районе была одна заболевшая. К счастью, она уже выздоровела. Женщина подверглась травле в соцсетях, о чем мы писали вот тут.

В Койгородском районе - ноль пациентов (один в уме).

В зеленой зоне от коронавируса - Ижемский район, Троицко-Печорский район и Инте.

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Изучаем, где выявили новые случаи. На сайте пояснения по цифрам (подробности).