Срок действия апрельских проездных продлили на май из-за коронавируса

В Коми апрельские проездные будут действовать до конца мая. Дело в том, что из-за режима самоизоляции проездные пылились на полках, большая часть населения республики ими не успела воспользоваться. Между тем, деньги люди уплатили. Врио главы Коми Владимир Уйба говорит, что это несправедливо.

- Это несправедливо, что у вас остались (неиспользованные) проездные билеты, на которые вы потратили деньги. Мы на оперативном штабе это обсудили, я принял на мой взгляд правильное решение - продлить действие проездных апрельских до 31 мая 2020 года включительно,- говорит врио.

Сегодня до всех муниципалитетов довели новую информацию. Жители республики должны быть уверены, что если протянут в автобусе кондуктору апрельский проездной, то не наткнуться на слова о недействительности этого документа. Вчера еще, кстати, такие эксцессы были.

- Мы сегодня довели до всех муниципалитетов требование, что проездные продлены - с сегодняшнего дня с вас не имеют право требовать деньги, - подытожил руководитель Коми.

Видеообращение Владимира Уйбы.00:12 - о ситуации с коронавирусом на 2 мая 01:06 - о дисциплине и самоизоляции 02:39 - о поступившей в Коми партии масок 03:24 - о социальных проездных билетах 04:51 - о лесном плане Республики Коми 05:39 - о предстоящем брифинге

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Об этом сообщили в минобразе республики (подробности).