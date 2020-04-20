Минстрой Коми ответил на критику сыктывкарцев о строительном шуме, от которого никуда не скрыться из-за самоизоляции

Минстрой Коми ответил на эмоциональный пост сыктывкарцев, которые из-за самоизоляции не могут спрятаться от невыносимо шумной реконструкции республиканского стадиона. Публикуем ответ на запрос.

Напомним, что жители домов на улице Карла Маркса сравнивают реконструкцию стадиона с землетрясением. От шума не скрыться - вибрация не прекращаются даже ночью, писали люди. Минстрой же ответил на обвинение - работы ведутся до 19:00, ночью на стройке тихо и спокойно. На вопрос, будет ли скорректирован режим работы строителей, чтобы уберечь жителей от шума, в министерстве ответили, прямо на вопрос не отвечая.

- При реконструкции предусмотрено выполнение работ по устройству свайного поля и шпунтового ограждения. При устройстве шпунтового ограждения используется практически бесшумный метод гидравлического вдавливания. Сваебойные работы проводят в рабочее время.

Кроме того, горожане сообщают: обрушение части улицы недалеко от многоэтажек - следствие работы строителей. Люди боятся, что следом могут и их дома сложиться пополам как карточные домики, а они в это время будут сидеть в своих квартирах - самоизоляцию никто не отменял. В министерстве же обрушение улицы связывают с вымыванием грунта в период таяния снегов. Сейчас опасный участок закрыли для проезда, а министерство и мэрия столицы проводят комиссионную проверку ситуации. Кстати, в этом году мэрия заменит в этом месте асфальт.

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