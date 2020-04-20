Новые случаи инфицирования COVID-19 в Коми: два - в Ухте, три - в Корткеросском районе

В Ухте подтвердили два новых случая заражения, коронавирусом а в Корткеросском районе - три случая, сообщают местные администрации.

Ухта несколько дней держалась на отметке в семь инфицированных. Сегодня, 20 апреля, стало на два случая заболевания больше. Шесть человек получают лечение дома - на строгом карантине, а трое пациентов - лежат в больнице: итого 9 случаев.

В Корткеросском районе последнюю информацию по случаям заболевания давали еще 17 апреля. Сегодня ее обновили - итого три новых случая в копилку борьбы с вирусом, а всего - 9 случаев.

Напомним, что сегодня в Коми лабораторно подтверждено 491 случая COVID-19, это пятое место по уровню заболеваемости в стране.

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