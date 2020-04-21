Коронавирус в Коми: последние данные на 21 апреля 2020 года

По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день, 21 апреля, лабораторно подтверждён 491 случай заболевания COVID-19. За прошлые сутки зафиксировали десять нововыявленных случаев.

Всего под медицинским наблюдением находится 4318 человек: 3957 человек контактировали с заболевшими, 361 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки сняли с медицинского учёта пять человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

21 человек выздоровел. За 20 апреля зафиксировали новый летальный у пациента с коронавирусом в республике, всего смертей четыре.

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