Директор Коми филиала Т Плюс Сергей Добров: «Мы реализуем ремонтную программу в полном объеме»

Коми филиал «Т Плюс» продолжает ремонтную кампанию, принимая все возможные меры для защиты персонала от коронавирусной инфекции. Об этом на онлайн пресс-конференции журналистам региональных СМИ рассказал директор филиала Сергей Добров.

«Все наши подразделения с первых дней пандемии перешли на особый режим работы. Мы предпринимаем беспрецедентные меры, чтобы обезопасить персонал, - сказал Сергей Добров. - Это и обеспечение масками и антисептиками, и термометрия, и дезинфекция, и разработка специальных маршрутов передвижения, при которых люди минимально контактируют между собой. Офисные сотрудники переведены на удаленный режим работы. Оперативный и ремонтный персонал дистанцированы друг от друга, любые личные контакты сотрудников сведены к минимуму».

Фото «Т Плюс»

Коми филиал Т Плюс планирует в полном объеме реализовать ремонтную и инвестиционную программы, которые оцениваются в сумму свыше миллиарда рублей. Основные проекты 2020 года связаны с Воркутой и Интой.Благодаря этим мерам отклонений от графика выполнения ремонтных и иных работ удается избежать. Закупки оборудования и материалов также идут по плану. Определенные ограничения связаны лишь с ремонтом тепловых сетей: он проводится только на тех участках, где можно не прекращать подачу ресурса клиентам, либо с краткосрочными ограничениями.

«Воркутинская центральная котельная давно готова к переходу с мазута на газ. Там уже начались испытания по переводу нагрузки с ТЭЦ-1 на ЦВК. Мы продолжаем подготовку к газификации ТЭЦ-2. Всего за три с небольшим года наша компания вложила в Воркуту порядка трех миллиардов рублей», - прокомментировал Сергей Добров.

Фото «Т Плюс»

Директор филиала отдельно остановился на ситуации с Интинской ТЭЦ, на ремонт и обновление которой в этом году Т Плюс направит дополнительно свыше ста миллионов рублей. В новом отопительном сезоне ТЭЦ будет использовать исключительно уголь, поставляемый из Хакасии. С учетом доставки стоимость топлива возрастет в 1,5 раза по сравнению с воркутинским, но на тарифах для потребителей это никак не отразится.

«Мы увеличили программу ремонтов Интинской ТЭЦ на 40 миллионов и еще 60 млн направим на перекладку тепловых сетей от станции», - добавил Сергей Добров.

Все эти меры необходимы, чтобы обеспечить стабильную работу теплоэлектроцентрали, которая после закрытия муниципальной Районной котельной была вынуждена взять на себя всю тепловую нагрузку города. Также прорабатывается вопрос установки на территории ТЭЦ дополнительного источника генерации.

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