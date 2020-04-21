2020-04-21T13:47:46+03:00
Общество

Самоизоляция в Коми: как вернуть деньги за гостиничные услуги

Какие условия действуют
Дарья ЮДИНА
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Как вернуть деньги за номер в гостиницеКак вернуть деньги за номер в гостинице
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Из-за прихода COVID-19 у многих жителей Коми сорвались отпуска, отдых приходится переносить. Как вернуть деньги, если вы заранее забронировали номер в гостинице, объяснили в региональном Управления Роспотребнадзора.

Если ограничения не распространяются на гостиницу

Потребитель и в таком случае может отказаться от услуг. При гарантированном бронировании гостиница ожидает клиента до расчетного часа дня, следующего за днем запланированного заезда. Если человек не предупредил о том, что не будет заезжать или не заехал в номер вовремя, то с него снимут плату за фактический простой номера, но не более чем за сутки. При опоздании более чем на сутки гарантированное бронирование аннулируется.

При негарантированном бронировании гостиница ожидает потребителя до определенного часа, установленного исполнителем, в день заезда, после чего бронирование аннулируется.

Если ограничения распространяются на гостиницу

Самоизоляция по всей стране, отмена массовых мероприятий - это существенное изменение обстоятельств. При наличии таких обстоятельств деньги должны вернуть без вопросов. Если деньги не возвращают, стоит идти в суд, но Управление Роспотребнадзора советует не доводить дело до этого и попытаться урегулировать спор или рассмотреть другие предложения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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