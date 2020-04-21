Сколько заработали мэры в Коми: рейтинг самых богатых и бедных сити-менеджеров

Мэры крупнейших городов Коми отчитались о доходах за 2019 год. Больше всех заработала глава Инты Лариса Титовец, задекларировавшая доход в размере 7,4 млн руб. Какой доход указали мэры и чем владеют главы городов - в нашей подборке.

Напомним, годовой доход – это не только зарплата, но и проценты по банковским вкладам, дивиденды, доход от продажи акций, имущества, преподавательской деятельности и так далее.

Возглавляет рейтинг самых богатых градоначальников Лариса Титовец - в прошлом году она заработала 7,4 млн рублей. В ее собственности земельный участок, три квартиры, два гаража, одно складское помещение и две машины - Opel Astra и Kia Sportage. Супруг главы администрации Инты в прошлом году заработал 341 тысячу рублей.

На втором месте мэр Усинска Николай Такаев, который в прошлом году заработал 5,04 млн рублей. Его супруга отстала несильно - ее доходы в 2019 году составили 4,3 млн рублей. Кроме того, первая леди города имеет три квартиры.

На третьем месте в рейтинге самых богатых сити-менеджеров расположилась глава администрации Печоры Наталья Паншина. В прошлом году она заработала 4,6 млн рублей. Она владеет земельным участком, жилым домом (110,8 «квадратов»), небольшой квартирой (37,7 кв.м.), нежилым помещением и загадочным «иным недвижимым имуществом». Ее супруг за год заработал 1,1 млн рублей.

Магомед Османов расположился на четвертом месте с доходом в 4,3 млн рублей. Еще он владеет земельным участком, квартирой (90 «квадратов»), гаражом, а супруга - земельным участком и садовым домиком. Кроме того, первая леди города владеет двумя автомобилями - Mercedes GLA 250 4MATIC и Лексус RX-450. Между тем, заработала она в 8 раз меньше - 540 тысяч рублей.

Мэр столицы Республики Коми Наталья Хозяинова с 3,7 млн дохода расположилась на скромном пятом месте.В собственности градоначальницы указана квартира площадью 69 квадратных метров и земельный участок, площадь которого составляет тысячу квадратных метров.

На шестом месте рейтинга находится глава Вуктыла – руководитель администрации Гульнара Идрисова, которая за период с 1 января по 31 декабря 2019 года задекларировала доход в 2,991 млн рублей. В праве собственности у нее находится одна квартира, вторая в пользовании.

Конечно, список не полон без доходов мэра Воркуты Игоря Гурьева. Как уточнили в администрации, сити-менеджер обнародует данные до 1 мая этого года.

Кстати, на днях глава России Владимир Путин продлил сроки предоставления сведений о доходах и имуществе до 1 августа 2020 года. Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.

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