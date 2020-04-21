Минфин Коми хочет пополнить бюджет за счет кредитов на 4,6 млрд рублей
Минфин Коми планирует пополнить бюджет республики за счет коммерческих кредитов. На сайте госзакупок разместили три аукциона на услугу по предоставлению кредита.
Первый аукцион предполагает получение кредита в размере 1,5 млрд рублей с ноября 2020 года по ноябрь 2021. Второй предусматривает кредит на сумму 1,1 млрд с ноября 2020 года по январь 2022, третий — на 2 млрд также с ноября 2020 года по январь 2022.
В документах по всем аукционам прописано, что ставка не должна превышать семь процентов годовых. Ее взяли за основу для расчета максимальной цены за пользование кредитов. В первом случае это 104,6 млн рублей, во втором — 91,1 млн, в третьем — 165,6 млн.
По данным министерства финансов республики, государственный долг Коми на 1 января 2020 года составлял 25 млрд 471,1 млн рублей. На 3 апреля его объем составлял 23 млрд 964,7 млн рублей — это самый низкий показатель за последние почти шесть лет (меньшая сумма была в июне 2014 года).
Республика последний раз обращалась в банки за ссудами в ноябре 2017 года. В 2018 году все кредиты досрочно погасили.
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ИСТОЧНИК KP.RU