2020-04-21T16:14:38+03:00
Общество

Минфин Коми хочет пополнить бюджет за счет кредитов на 4,6 млрд рублей

Ведомство впервые с 2017 года планирует брать ссуду
Дарья ЮДИНА
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Минфин Коми хочет взять коммерческие кредитыМинфин Коми хочет взять коммерческие кредиты
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Минфин Коми планирует пополнить бюджет республики за счет коммерческих кредитов. На сайте госзакупок разместили три аукциона на услугу по предоставлению кредита.

Первый аукцион предполагает получение кредита в размере 1,5 млрд рублей с ноября 2020 года по ноябрь 2021. Второй предусматривает кредит на сумму 1,1 млрд с ноября 2020 года по январь 2022, третий — на 2 млрд также с ноября 2020 года по январь 2022.

В документах по всем аукционам прописано, что ставка не должна превышать семь процентов годовых. Ее взяли за основу для расчета максимальной цены за пользование кредитов. В первом случае это 104,6 млн рублей, во втором — 91,1 млн, в третьем — 165,6 млн.

По данным министерства финансов республики, государственный долг Коми на 1 января 2020 года составлял 25 млрд 471,1 млн рублей. На 3 апреля его объем составлял 23 млрд 964,7 млн рублей — это самый низкий показатель за последние почти шесть лет (меньшая сумма была в июне 2014 года).

Республика последний раз обращалась в банки за ссудами в ноябре 2017 года. В 2018 году все кредиты досрочно погасили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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