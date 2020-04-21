2020-04-21T18:00:15+03:00
Общество

«Соблюдать дистанцию? Не, не слышали»: сыктывкарка пожаловалась на гигантскую очередь за сухпайками для школьников

Очереди издалека выглядят весьма необычно
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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Уже в течение двух недель родители в Коми ходят в школы получать продуктовые наборы. Иногда возле учебных заведений выстраиваются длинные очереди, которые издалека выглядят весьма необычно.

«В подобной очереди за финским сервелатом я стояла в 1989 году», - прокомментировали фото длинной очереди за сухпайком, которая растянулась у школы в поселке Воргашор. Еще одна очередь попала в объектив папарацци у школы в поселке Краснозатонский.

Фото vk.com

Фото vk.com

- Очередь собралась до ворот школы.Получается, вся это самоизоляция насмарку не только по вине школы, но и родителей. Соблюдать дистанцию? Нее, не слышали, - пишет возмущенная Сара Моисеева. Правда, стоящие в очереди родители отметили, что соблюдали рекомендованную городскими властями дистанцию в 1,5 метра.

В целом в школах организуют процесс так, чтобы очередей не было. Жительница Ухты Татьяна Ильюшкина рассказала «КП-Коми», что сухпаек выдавали по правилам, которые, полагаем, соблюдают во всех школах.

- Сухпайки выдавались с пожарного выхода. Надо было быть в маске, перчатках и со своей ручкой с написанным заявлением на выдачу этого пайка. Была очередь с соблюдением дистанции. В общем, все как положено, - поделилась мама ученика.

Кстати, состав сухпайков по поручению Владимира Уйбы пообещали пересмотреть. Это значит, что совсем скоро мы составим новый рейтинг самых крутых сухих пайков республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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