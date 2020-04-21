В Коми запустят в работу еще одну лабораторию для диагностики COVID-19

Врио главы Коми Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. В нем он рассказал, что в республике начнет работать еще одна лаборатория для диагностики COVID-19.

Недавно в наш регион приехала группа экспертов федерального Минздрава. Они оценили готовность Коми к пику коронавируса.

О ситуации в Коми на 21 апреля.00:01 - о ситуации с коронавирусом на 21 апреля 01:56 - об ограничении на въезд в Воркуту, Усинск, Печору и Ухту 03:00 - о выдаче цифровых пропусков сотрудникам организаций 04:37 - о встрече с руководителем ООО ЛУКОЙЛ-Коми

- Коллеги очень хорошо оценили нашу подготовку, работу наших врачей, медсестер, организаторов. Тем не менее, наметили один из основных блоков, который требовал укрепления, а именно — усиление работы по диагностическому тестированию. Договорились об открытии еще одной лаборатории на базе диагностического центра.

В центре уже началась работа, готовится план реконструкции помещения. К пятнице лабораторию планируют запустить в работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В двух районах Коми зарегистрировали по одному случаю заражения COVID-19 Коронавирус не отпускает республику из своих тисков (подробности)