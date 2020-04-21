2020-04-21T18:01:17+03:00
Общество

Новые правила пропускного режима в Коми: в регионе бумажные пропуска сменятся на цифровые

Последними новостями поделился врио главы Коми Владимир Уйба
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На фото: сотрудники ОМОНа беседуют с горожанами о самоизоляцииНа фото: сотрудники ОМОНа беседуют с горожанами о самоизоляцииФото: Иван МАКЕЕВ
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Пропускная система в Коми переходит на новый уровень развития. Скоро бумажные пропуска сменят автоматизированные системы, сообщил врио главы Владимир Уйба.

- Мы подготовили внедрение автоматического процесса ведения спецпропусков. Мы сделали это не сразу. Сначала провели на одном большом промышленном коллективе такую притирку. Система отработала хорошо. Практически с завтрашнего дня готовы вводить автоматизированную систему, - говорит Уйба.

Но, конечно, система заработает не сразу. До 30 апреля люди продолжат пользоваться бумажными пропусками. Пока же работодатели должны позаботиться о том, чтобы данные их сотрудников, которым необходимо передвигаться по улице в период самоизоляции, ввели в автоматизированную систему.

Врио главы отметил, что система работает просто - человек предъявляет документ, удостоверяющий личность, сотруднику правоохранительных органов. Тот сверяет в системе, есть ли у него разрешение на перемещение. По словам Владимира Уйбы, это будет занимать полминуты.

О ситуации в Коми на 21 апреля.00:01 - о ситуации с коронавирусом на 21 апреля 01:56 - об ограничении на въезд в Воркуту, Усинск, Печору и Ухту 03:00 - о выдаче цифровых пропусков сотрудникам организаций 04:37 - о встрече с руководителем ООО ЛУКОЙЛ-Коми

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ИСТОЧНИК KP.RU

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