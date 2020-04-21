Новые правила пропускного режима в Коми: в регионе бумажные пропуска сменятся на цифровые

Пропускная система в Коми переходит на новый уровень развития. Скоро бумажные пропуска сменят автоматизированные системы, сообщил врио главы Владимир Уйба.

- Мы подготовили внедрение автоматического процесса ведения спецпропусков. Мы сделали это не сразу. Сначала провели на одном большом промышленном коллективе такую притирку. Система отработала хорошо. Практически с завтрашнего дня готовы вводить автоматизированную систему, - говорит Уйба.

Но, конечно, система заработает не сразу. До 30 апреля люди продолжат пользоваться бумажными пропусками. Пока же работодатели должны позаботиться о том, чтобы данные их сотрудников, которым необходимо передвигаться по улице в период самоизоляции, ввели в автоматизированную систему.

Врио главы отметил, что система работает просто - человек предъявляет документ, удостоверяющий личность, сотруднику правоохранительных органов. Тот сверяет в системе, есть ли у него разрешение на перемещение. По словам Владимира Уйбы, это будет занимать полминуты.

О ситуации в Коми на 21 апреля.00:01 - о ситуации с коронавирусом на 21 апреля 01:56 - об ограничении на въезд в Воркуту, Усинск, Печору и Ухту 03:00 - о выдаче цифровых пропусков сотрудникам организаций 04:37 - о встрече с руководителем ООО ЛУКОЙЛ-Коми

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми запустят в работу еще одну лабораторию для диагностики COVID-19

Её оборудуют на базе диагностического центра (подробности).