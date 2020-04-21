2020-04-21T19:07:14+03:00
Общество

Школьников Коми могут начать учить с помощью телевизора

Так предложили решить проблемы с дистанционным обучением
Дарья ЮДИНА
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Тот случай, когда школьников не будут ругать за сидение у телевизораТот случай, когда школьников не будут ругать за сидение у телевизора
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На телеканалах Коми могут появиться образовательные программы. Депутаты Госсовета так предложили решить проблему с дистанционным обучением. Об этом пишет пресс-служба Госсовета.

С 13 апреля для 178 тысяч обучающихся Коми возобновлена учеба. Кроме того, дистанционным обучением охвачены почти 7,5 тысяч студентов.

Между тем, жители республики жалуются на проблемы, связанные с дистанционным обучением: количество уроков, большой объем домашних заданий, отсутствие или низкая скорость интернета и компьютерного оборудования. Также депутатов интересовало как проходит обучение в тех населенных пунктах, где нет доступа к интернету. Обеспокоенность вызывает и отсутствие у некоторых необходимого компьютерного оборудования.

Депутаты предложили телеканалам республики транслировать уроки по основным предметам школьной программы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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