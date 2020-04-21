Четвертый случай смерти от COVID-19 в Коми был зарегистрирован в Сыктывкаре

Вчера, 20 апреля, Роспотребнадзор по Коми сообщил о четвертом летальном исходе от COVID-19 в республике. Штаб по борьбе с коронавирусом уточнил, что смертельный случай зафиксировали в столице Коми.

- Официально подтвержденный четвертый случай летального исхода у пациента с коронавирусом был зарегистрирован в Сыктывкаре. Остальные – в Сыктывкаре (2) и в Княжпогостском районе (1), - отметили в штабе.

Правда, подробности о смерти пациента с коронавирусом не известны. Мы отправили запрос по этому поводу в Роспотребнадзор по Коми. Будем следить за информацией.

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