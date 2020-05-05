2020-05-05T19:16:58+03:00
Общество

Жители Коми жалуются на проблемы с лечением хронических заболеваний

Обращения отрабатываются вместе с минздравом
Дарья ЮДИНА
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Жители республики жалуются на проблемы с лечением хронических заболеванийЖители республики жалуются на проблемы с лечением хронических заболеваний
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Врио главы Коми в очередном видеообращении рассказал, что жители республики жалуются на проблемы лечения больных с хроническими заболеваниями.

Владимир Уйба отметил, что сейчас для таких больных действует тот же порядок лечения, что и раньше, но с одним исключением: люди не должны сейчас посещать больницы и поликлиники. Также врио губернатора сообщил, что каждое обращение отрабатывается вместе с региональным минздравом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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