Жители Коми жалуются на проблемы с лечением хронических заболеваний
Врио главы Коми в очередном видеообращении рассказал, что жители республики жалуются на проблемы лечения больных с хроническими заболеваниями.
Владимир Уйба отметил, что сейчас для таких больных действует тот же порядок лечения, что и раньше, но с одним исключением: люди не должны сейчас посещать больницы и поликлиники. Также врио губернатора сообщил, что каждое обращение отрабатывается вместе с региональным минздравом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Инту и Ухту поступят аппараты ИВЛ
Больницы получат новое оборудование (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»