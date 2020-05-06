Коронавирус в Коми: последние данные на 6 мая 2020 года
По последним данным Управления Роспотребнадзора в республике на сегодняшний день, 6 мая, лабораторно подтверждено 698 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки зарегистрировано 16 новых случаев.
Выздоровели еще 18 человек. Всего излечились 129 человек. Новых летальных исходов не зафиксировано.
Всего под медицинским наблюдением находится 2497 человек: 2330 контактировали с заболевшими, 167 прибыли из-за рубежа.
За последние сутки снят с медицинского 41 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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