Мэр Сыктывкара: «Тема открытия поликлиники в Лесозаводе не забыта»

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова сообщила, что привлекла к решению проблемы по старту работы поликлиники в Лесозаводе врио губернатора Владимира Уйбу. Мэр надеется, что это поможет закрыть наконец-то вопрос. И открыть необходимую сейчас здравницу.

- Тема открытия поликлиники в Лесозаводе мною не забыта. Вчера удалось переговорить с врио главы Коми Владимиром Уйбой по «Полимедике». Он обещал разобраться в ситуации, встретиться с инвестором. Надеюсь, с помощью Владимира Викторовича удастся решить этот вопрос и открыть новую поликлинику для жителей Лесозавода, - написала Наталья Хозяинова на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, что в Лесозаводе сейчас две поликлиники: одна государственная, здание которой, как жалуются жители, на ладан дышит; и новая «Полимедика», построенная на средства инвестора. «Полимедика» не может полноценно функционировать, так как не получает достаточно денег по системе ОМС. Чтобы получать финансирование в полном объеме, нужно чтобы жители Лесозавода «прикрепились» к новой поликлинике. Прежнее руководство Минздрава Коми в ситуацию не вмешивалось, ссылаясь на то, что у них нет полномочий для решения проблемы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Руководство «Полимедики» вступило в заочную переписку с мэром Сыктывкара

Как оказалось, градоначальница не в курсе того, что происходит вокруг медучреждения (подробности)

Нельзя просто так взять и открыть поликлинику в сыктывкарском Лесозаводе

Мэр Сыктывкара пообещала разобраться в этом вопросе (подробности)