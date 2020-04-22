Суд отправил адвоката Юрия Пичугина под домашний арест

Пресненский суд Москвы определил меру пресечения адвокату Юрия Пичугина. Юриста, который представлял интересы главаря известной в Коми криминальной группировки, задержали по подозрению в покушении на особо крупное мошенничество. Суд отправил его под домашний арест. Об этом пишет ИА «БНК».

Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ вечером 16 апреля в Москве. Ему предъявили обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По ходатайству следствия адвокату избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Сам обвиняемый против такой меры не возражал. Юрист пробудет дома как минимум до 16 июня.

Адвокат обвиняемого Александр Кирсанов сообщил, что уголовное дело его подзащитного не связано с Юрием Пичугиным.

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