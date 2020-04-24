Коронавирус в Коми: последние данные на 24 апреля 2020 года

По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день, 23 апреля, лабораторно подтверждены 542 случая заболевания COVID-19. За последние сутки зарегистрировано 15 новых случаев заражения.

Всего под медицинским наблюдением находится 4197 человек: 3849 контактировали с заболевшими, 348 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки сняли с медицинского учёта 164 человека. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

За прошедшие сутки зафиксировали пять нововыздоровевших. Официально подтверждены четыре летальных исхода у пациентов с COVID-19.

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