2020-04-24T12:44:21+03:00
Общество

Мэр Воркуты хочет добиться открытия парикмахерских в городе

Тем самым Игорь Гурьев хочет минимизировать неудобства воркутинцев
Дарья ЮДИНА
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В Воркуте хотят добиться ослабления мерВ Воркуте хотят добиться ослабления мер
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С вчерашнего дня в Воркуте и трех других городах Коми ввели карантин. Это сделали для того, чтобы обезопасить жителей от завозных случаев COVID-19. Так как в заполярном городе теперь работают новые меры безопасности, Игорь Гурьев планирует похлопотать за предпринимателей, чтобы в Воркуте разрешили работать непродовольственным магазинам и парикмахерским.

- Постараемся минимизировать неудобства воркутинцев данными мерами. Дополнительно обращусь к главному санитарному врачу республики об ослаблении ограничений в городе, в части открытия магазинов непродовольственных товаров, парикмахерских и др., с соблюдением санитарных норм, - написал мэр на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, что карантинный режим установили в Печоре, Воркуте, Усинске и Ухте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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