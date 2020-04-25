2020-04-25T10:14:52+03:00
Общество

В Коми пострадавший от пандемии коронавируса бизнес освободили от уплаты аренды госимущества

А еще предоставляют рассрочку по внесению арендной платы за 2020 год и отмену начисления пеней
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Бизнесу сейчас очень плохоБизнесу сейчас очень плохоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Коми субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены дополнительные меры поддержки по аренде государственного и муниципального имущества, сообщает пресс-служба главы Коми. Например, им предоставляют рассрочку по внесению арендной платы за 2020 год и отмену начисления пеней.

По договорам аренды госимущества Коми за период с 1 марта 2020 года по месяц окончания режима повышенной готовности на территории республики включительно:

- полностью освобождаются от внесения арендной платы субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие основные виды экономической деятельности в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434;

- снижается на 50 процентов арендная плата для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих иные виды деятельности, не включенные в перечень отраслей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434.

Информация о процедуре реализации мер имущественной поддержки размещена на официальном сайте Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений в разделе «Аренда государственного имущества», подраздел «Предоставление в аренду имущества субъектам малого и среднего предпринимательства»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Назван предварительный срок окончания пандемии коронавируса в Коми

Врио главы рассказал об этом во время большой пресс-конференции (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Значение имени Диана
Женщина по имени Диана отличается строптивым нравом, любвеобильностью и тягой к прекрасному. Обладательницы такого имени, как правило, сильные личности с волевым характером и доброй душой, преуспевающие как на работе, так и в личной жизни
Новости 24
Школьники Сыктывкара приглашаются к участию в проекте «Дорога Памяти»
Жителям Коми рассказали, как поехать в другой регион на авто
В Сыктывкаре мужчина заказал маски и лишился 900 тысяч рублей
В субботу в Коми потеплеет до +7 градусов
В Сыктывкаре прошла встреча врио главы Коми с генеральным директором "ЛУКОЙЛ-УНП"
На воркутинском вокзале начал работу пункт контроля
Загсы Коми содействуют в получении пособия на детей от 3 до 7 лет
Суд наказал шесть сыктывкарцев за прогулки в парке и хождение в гости
Воркутинка фиктивно прописывала граждан в своей квартире
В Коми начался сезон активности клещей
В Коми суд обязал предоставить лекарство девочке-инвалиду бесплатно
В Сосногорске остановки начнут дезинфицировать 6 мая
Молодая ухтинка лишилась 820 тысяч рублей при покупке авто
В Коми выпадут осадки
Челябинские металлурги выпустили металл для реконструкции стадиона в Сыктывкаре
Размер прожиточного минимума в Коми остался прежним
В Коми лодкам запрещено выходить на воду
В Коми Библионочь пройдет в онлайн-режиме
Суд оштрафовал трех усинцев за выход на улицу
В Коми заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в банке
В Коми ищут волонтёров к чемпионату мира по хоккею с мячом
В Коми закрылось 25 ледовых переправ
В Ухте ищут мужчину с татуировкой на левом плече
В Затоне чуть не загорелась пятиэтажка