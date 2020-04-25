В Коми пострадавший от пандемии коронавируса бизнес освободили от уплаты аренды госимущества

В Коми субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены дополнительные меры поддержки по аренде государственного и муниципального имущества, сообщает пресс-служба главы Коми. Например, им предоставляют рассрочку по внесению арендной платы за 2020 год и отмену начисления пеней.

По договорам аренды госимущества Коми за период с 1 марта 2020 года по месяц окончания режима повышенной готовности на территории республики включительно:

- полностью освобождаются от внесения арендной платы субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие основные виды экономической деятельности в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434;

- снижается на 50 процентов арендная плата для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих иные виды деятельности, не включенные в перечень отраслей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434.

Информация о процедуре реализации мер имущественной поддержки размещена на официальном сайте Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений в разделе «Аренда государственного имущества», подраздел «Предоставление в аренду имущества субъектам малого и среднего предпринимательства»

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Врио главы рассказал об этом во время большой пресс-конференции (подробности).