Где митинговать в Коми: гид по местам, где еще можно отстаивать гражданскую позицию

В Коми подписали постановление 24 апреля 2020 года о числе мест для митингов. Их было 208, а стало - 206. Изучаем, где можно митинговать, где больше нет.

В Сыктывкаре людям можно митинговать в центре Мичуринского парка. Так как столица Коми - самый густонаселенный город республики - о ней немного подробнее. Смотрите список ниже.

Фото из постановления

В Ухте площадка между домами №44 и №47 по улице Первомайской больше не считается гайд-парком. Новые места для митингов - участки перед универсальным спорткомплексом по улице Тиманской и у дома №19 по улице Кольцевой в поселке Подгорном.

В Печоре территория возле стадиона «Локомотив» на улице Советской больше не считается гайд-парком. В поселке Озерном митинги теперь можно проводить не на стадионе, как раньше, а около дома культуры по улице Центральной. В селе Приуральском - локация перешла от библиотеки к магазину на улице Лесной. В Микуни и Жешарте будет по одному гайд-парку - у городского памятника «Фронт и тыл» по улице Советской и у стадиона по улице Гагарина.

Гайд-парки ликвидированы в селе Верхолузье и поселке Ваймес Прилузского района. Площадки для высказывания гражданской позиции организовали возле клуба в поселке Шэръяг и у центра коми культуры в деревне Жежим Усть-Куломского района. В селе Дон место для митинга сместилось к социокультурному центру. Гайд-парк теперь будет и на въезде в деревню Граддор Сыктывдинского района.

В Койгородском поселке Нижний Турунью площадка теперь находится у обелиска воинам Великой Отечественной войны, раньше располагалась у футбольного поля. В Усть-Цильме предложили два места для митингов - в районе домов №98 и №102 по улице Нагорной и на площади возле культурного центра.

В Троицко-Печорске гайд-парк располагается теперь у магазина на перекрестке улиц Мичурина и Савина, а раньше был у памятника «Никто не забыт и ничто не забыто» к магазину на перекрестке улиц Мичурина и Савина. В Сысольском районе из перечня мест для митингов исключили площадку у обелиска павшим героям в селе Межадоре и футбольное поле в деревне Ляпин. Зато они появились у дома культуры в деревне Шорсай и возле обелиска в селе Вотча.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Госсовет отложил законопроект о списке мест для митингов в Коми в долгий ящик

Сырой документ отправили на доработку (подробности).