НАО и Архангельская область могут стать одним регионом

Архангельскую область и Ненецкий автономный округ (НАО) могут объединить единый регион. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на информированный источник.

По его мнению, объединение может начаться после выборов губернатора Архангельской области. Эксперты считают, что подоплека возможного объединения прежде всего экономическая. Они не исключают, что одновременно с выборами губернатора Архангельской области, которые запланированы на 13 сентября, может пройти референдум.

Напомним, 2 апреля врио губернатора области был назначен Александр Цыбульский. До своего назначения он почти полтора года возглавлял Ненецкий автономный округ. Официально никаких заявлений о возможности объединения двух регионов тогда не последовало. Однако источники «Коммерсанта» в администрации президента сразу после нового назначения Цыбульского заявили, что, скорее всего, объединение состоится. Однако, по их словам, окончательное решение примет народ.

Источник, близкий к властям региона, утверждает, что в регионе пока окончательного решения не принято, хотя тема действительно обсуждается. Однако, по мнению экспертов, объединение с Архангельской областью может спровоцировать протесты со стороны жителей НАО. Однако этого может не случиться, если им пообещают некие особые льготы.

По закону инициативу об объединении нескольких субъектов должны выдвинуть совместно парламенты и губернаторы регионов, желающих объединиться. После этого ее должен одобрить президент. Затем в субъектах назначаются референдумы. Если закон об объединении одобряется избирателями, президент вносит его в Госдуму как конституционный закон об образовании нового региона, который затем должен быть одобрен двумя третями голосов Госдумы и Совета федерации.

Доходы бюджета Архангельской области в 2019 году составили 107,9 миллиарда рублей, НАО – 22,8 миллиарда. Население Архангельской области составляет 1,13 миллиона человек, НАО – 44,1 тысячи. Жители округа голосуют на выборах губернатора Архангельской области.