2020-04-25T22:08:30+03:00
Общество

Самый богатый депутат Прилузья заработал 37 миллионов

Наименьший доход среди парламентариев составил 170 тысяч
Поделиться:
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИНФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Доход самого богатого депутата совета Прилузского района Олега Кетова составил 37 миллионов 202 тысячи рублей. Его декларация опубликована на сайте местной администрации.

По сравнению с 2018 годом, доход депутата снизился на 970 тысяч рублей. В его собственности находятся два земельных участка, жилой дом, квартира и ветеринарно-санитарный пропускник площадью 436 квадрантных метров. Кетов владеет 12 легковыми и грузовыми автомобилями: два УАЗа, ВАЗ-21061, Ford Ranger, Skoda Yeti, Toyota Hilux, Volvo FH, «Урал», два МАЗа и два КамАЗа. У него также есть снегоход, прицеп и форвардер Komatsu. Супруга парламентария, которая воспитывает четверых детей, заработала 82 539 рублей.

Наименьший доход задекларировала депутат Алла Незгода – 170 тысяч рублей. Ее супруг заработал еще меньше – 156 015 руб. В собственности мужчины – земельный участок, объект незавершенного строительства, ВАЗ-21043, лодка и мотоцикл.

Председатель совета Евгений Шучалин задекларировал 1 миллион 451 тысячу рублей. Он владеет земельным участком, жилым домом, а также третью квартиры. В собственности главы совета также ВАЗ-213100, Nissan X-Trail, гребная лодка, надувная моторно-гребная лодка, лодка-казанка, лодочный мотор и прицеп. Его супруга заработала 514 972 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нацбиблиотека Коми «собирает» мемориалы, посвященные Великой Победе
В Коми сбили двух пешеходов: они получили переломы
В Коми закрылось еще 5 ледовых переправ
В Сыктывкаре загорелся жилой дом
Школьники Сыктывкара приглашаются к участию в проекте «Дорога Памяти»
Жителям Коми рассказали, как поехать в другой регион на авто
В Сыктывкаре мужчина заказал маски и лишился 900 тысяч рублей
В субботу в Коми потеплеет до +7 градусов
В Сыктывкаре прошла встреча врио главы Коми с генеральным директором "ЛУКОЙЛ-УНП"
На воркутинском вокзале начал работу пункт контроля
Загсы Коми содействуют в получении пособия на детей от 3 до 7 лет
Суд наказал шесть сыктывкарцев за прогулки в парке и хождение в гости
Воркутинка фиктивно прописывала граждан в своей квартире
В Коми начался сезон активности клещей
В Коми суд обязал предоставить лекарство девочке-инвалиду бесплатно
В Сосногорске остановки начнут дезинфицировать 6 мая
Молодая ухтинка лишилась 820 тысяч рублей при покупке авто
В Коми выпадут осадки
Челябинские металлурги выпустили металл для реконструкции стадиона в Сыктывкаре
Размер прожиточного минимума в Коми остался прежним
В Коми лодкам запрещено выходить на воду
В Коми Библионочь пройдет в онлайн-режиме
Суд оштрафовал трех усинцев за выход на улицу
В Коми заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в банке
В Коми ищут волонтёров к чемпионату мира по хоккею с мячом
В Коми закрылось 25 ледовых переправ
В Ухте ищут мужчину с татуировкой на левом плече
В Затоне чуть не загорелась пятиэтажка