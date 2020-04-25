Самый богатый депутат Прилузья заработал 37 миллионов
Доход самого богатого депутата совета Прилузского района Олега Кетова составил 37 миллионов 202 тысячи рублей. Его декларация опубликована на сайте местной администрации.
По сравнению с 2018 годом, доход депутата снизился на 970 тысяч рублей. В его собственности находятся два земельных участка, жилой дом, квартира и ветеринарно-санитарный пропускник площадью 436 квадрантных метров. Кетов владеет 12 легковыми и грузовыми автомобилями: два УАЗа, ВАЗ-21061, Ford Ranger, Skoda Yeti, Toyota Hilux, Volvo FH, «Урал», два МАЗа и два КамАЗа. У него также есть снегоход, прицеп и форвардер Komatsu. Супруга парламентария, которая воспитывает четверых детей, заработала 82 539 рублей.
Наименьший доход задекларировала депутат Алла Незгода – 170 тысяч рублей. Ее супруг заработал еще меньше – 156 015 руб. В собственности мужчины – земельный участок, объект незавершенного строительства, ВАЗ-21043, лодка и мотоцикл.
Председатель совета Евгений Шучалин задекларировал 1 миллион 451 тысячу рублей. Он владеет земельным участком, жилым домом, а также третью квартиры. В собственности главы совета также ВАЗ-213100, Nissan X-Trail, гребная лодка, надувная моторно-гребная лодка, лодка-казанка, лодочный мотор и прицеп. Его супруга заработала 514 972 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU