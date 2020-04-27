В Коми помогают 2 тысячам пенсионеров в день

Каждый день в Коми помогают примерно 2 тысячам пенсионеров в день. Об этом сообщил заместитель председателя правительства республики – министра труда, занятости и социальной защиты Илья Семяшкин.

По его словам, все дома-интернаты отрасли соцзащиты региона перешли в закрытый режим. Сотрудники вместе с проживающими находятся в учреждениях в самоизоляции. Работа продолжается в штатном режиме.

– Работники соцслужбы продолжают доставлять гражданам старше 65 лет, находящимся на социальном обслуживании, продукты и лекарства. В день такую помощь получают около 2000 наших земляков «золотого возраста», – написал вице-премьер на своей странице «ВКонтакте».

Кроме того, 2 тысячи пожилых людей получили свежие овощи.