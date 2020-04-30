В Коми медиков переводят на «казарменное положение»

Темпы роста заболевания коронавирусом в Коми снизились, но это не причина расслабляться. Для того, чтобы не дать вирусу шанса на распространение, в Коми часть медучреждений переводят на «казарменное положение», говорит врио главы Владимир Уйба.

- (Предпринимаем) жесткие меры по отношению к тем больницам, где круглосуточно пребывают пациенты с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями (наркологические, психиатрические больницы, дома ребенка). Пошли на крайнюю меру и ввели карантин для сотрудников. Это значит, что сотрудники не могут покидать лечебное учреждение, либо покидают его в близ расположенный обсерватор на 14 дней. По-военному это называется казарменное положение, - говорит врио.

Он подчеркнул, что эта мера вынужденная, мера тяжелая. В каждом отдельном случае приходилось решать семейные проблемы медиков. «Но все врачи с пониманием отнеслись к ситуации», - говорит врио.

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