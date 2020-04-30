2020-04-30T15:50:19+03:00
Общество

Экс-министр строительства и дорожного хозяйства Коми написал прощальное письмо

Андрей Крикуненко с теплом вспоминает «самобытный регион»
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото sroboi.ruФото sroboi.ru
Изменить размер текста:

Прощальное письмо, посвященное итогам работы на ответственном посту, опубликовал уже бывший министр строительства и дорожного хозяйства Андрей Крикуненко на своей странице в социальной сети.

В большом посте он перечислил, что успел сделать во время своей работы. В список вошла почти достроенная многострадальная школа в Орбите (ее начали строить аж в 2016 году), 45-километровая дорога между поселками Ираёль и Каджером (ее освятил батюшка на «Лексусе»), новое здание Коми республиканского онкологического диспансера и другие объекты. Андрей Крикуненко поблагодарил правительство Коми и коллег за работу, написал, что будет с теплом вспоминать о самобытном регионе.

Отметим, что Крикуненко с 2008 по 2012 год он трудился в госкорпорации «Олимпстрой», который возглавлял уже тоже бывший глава Коми Сергей Гапликов. Затем он был первым заместителем министра строительства Самарской области, с декабря 2017 года – заместителем министра строительства Нижегородской области, а в 2018 году стал министром строительства Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрея Крикуненко освободили от должности главы Минстроя Коми

В республиканском правительстве продолжают сменяться кадры (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Руководитель одной из подрядных организаций в Коми обвиняется в мошенничестве
В Сыктывкар поступило новое спортивное оборудование
Опубликовано расписание трех дачных маршрутов в Сыктывкаре
Жителям Коми рекомендуют ограничить контакты в майские праздники
Врио, выходите из сумрака! У руководителя Коми появился инстаграм
В Сыктывкаре перенесли салют на День Победы
Житель Печоры раскладывал закладки
Жителей Коми на Черном море не ждут
В Емве сгорела баня. Эх, не успели помыться
В Коми волонтеры помогают с дистанционным обучением
Жительница Сыктывкара так хотела получить автомобильные права, что даже заплатила за это
В Коми высадят 53 тысячи деревьев
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников
Воркутинец отправил мошенникам больше двух миллионов рублей
В Сыктывкаре ищут доноров крови
Корабль у «Детского мира» в Сыктывкаре демонтировали
В Коми обсуждают расширение полномочий органов власти
В Коми стартовала акция "Георгиевская ленточка"
Стройжилтехнадзор Коми объяснил, как проводить собрания собственников во время самоизоляции
В Коми обнародован график доставки пенсий в мае
В Коми определили лучший детский сад
В Сыктывкаре нашли вандалов, которые разбили остановку
Спасатели Сыктывкара принимают участие в дезинфекции города
В Печоре женщина взыскала моральный ущерб
Волонтеры помогают обустраивать госпиталь для больных COVID-19 в Усинске
В Сыктывкаре в нескольких домах отключат воду
В Визинге осудили живодёров
В Сыктывкаре приступили к дезинфекции тротуаров