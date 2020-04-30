Экс-министр строительства и дорожного хозяйства Коми написал прощальное письмо

Прощальное письмо, посвященное итогам работы на ответственном посту, опубликовал уже бывший министр строительства и дорожного хозяйства Андрей Крикуненко на своей странице в социальной сети.

В большом посте он перечислил, что успел сделать во время своей работы. В список вошла почти достроенная многострадальная школа в Орбите (ее начали строить аж в 2016 году), 45-километровая дорога между поселками Ираёль и Каджером (ее освятил батюшка на «Лексусе»), новое здание Коми республиканского онкологического диспансера и другие объекты. Андрей Крикуненко поблагодарил правительство Коми и коллег за работу, написал, что будет с теплом вспоминать о самобытном регионе.

Отметим, что Крикуненко с 2008 по 2012 год он трудился в госкорпорации «Олимпстрой», который возглавлял уже тоже бывший глава Коми Сергей Гапликов. Затем он был первым заместителем министра строительства Самарской области, с декабря 2017 года – заместителем министра строительства Нижегородской области, а в 2018 году стал министром строительства Коми.

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