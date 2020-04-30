2020-04-30T18:15:33+03:00
Общество

В Кочпонском ПНИ, где обнаружили COVID-19, созданы достойные условия для работы

Сколько денег доплаты получат работники интерната?
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Неделю назад Кочпонский ПНИ был в центре скандала - работники сообщали, что их в добровольно-принудительном порядке заставляют на две недели нести вахту в закрытом учреждении. Они боялись, так как в то время в интернат уже проник COVID-19. Сейчас из ПНИ поступают хорошие вести, о чем сообщают правозащитники.

- В Кочпонском психоневрологическом интернате созданы достойные условия для работы и проживания оставшихся на двухнедельную вахту работников. Такая информация поступает к нам в последние дни, - говорят правозащитники инициативной группы по мониторингу ПНИ.

Работников обеспечили горячим питанием и разрешают самим себе готовить при желании. Также администрация выдала всем сухпайки. Все обеспечены гигиеническими наборами, постельным бельём и кроватями. Работникам предложено между рабочими сменами пользоваться интернетом в компьютерном классе и заниматься на тренажерах в спортивном зале. Сегодня работникам объявили, что за выполненную работу они получат хорошую доплату, независимо от занимаемой должности, а документация по оплате труда и компенсациях дорабатывается. В Минтруда говорили о доплате в 25 тысяч рублей за две недели работы.

- Мы очень рады этим новостям и надеемся, что все справятся с тяжёлым испытанием, смогут сохранить свое здоровье и здоровье проживающих, - говорят правозащитники.

Напомним, что по ситуации на конец прошлой недели в интернате сообщили о лабораторно подтвержденном коронавирусе - заболела девочка, она переносила заболевание легко.

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Накануне правозащитники в открытом письме попросили врио главы Коми проверить интернаты, чтобы купировать возможные очаги заражения (подробности).

Работницы Кочпонского ПНИ обратились к врио главы: «Какова вероятность того, что мы не заболеем COVID-19»

Сотрудникам ПНИ приходится подписывать добровольно-принудительное согласие о собственном заточении (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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