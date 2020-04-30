2020-04-30T21:52:26+03:00
Общество

В Коми от коронавируса умер еще один человек

Подробности нового случая смерти не сообщаются
Анастасия МАШКАЛЕВА
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а фото: сотрудник в защитном костюмеа фото: сотрудник в защитном костюмеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Коми скончался еще один пациент с положительным тестом на коронавирус COVID-19, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Таким образом, на сегодняшний день уже семь человек в республике скончались от коронавируса. Известно, что трое из них умерли в Сыктывкаре, один - в Княжпогостском районе. По трем последним случаям данных пока нет. Отметим, что отправленные в Роспотребнадзор запросы от «КП-Коми» по трех предпоследним случаям смерти, остались без ответа. При этом один из запросов был отправлен больше недели назад.

Всего под медицинским наблюдением находится 3773 человека, из них 3511 контактировали с заболевшими, 262 прибыли из-за рубежа. За последние сутки снято с медицинского учета по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 160 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились. Выздоровели от коронавируса 64 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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