Коронавирус в Коми: последние данные на 1 мая 2020 года

По последним данным Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день,1 мая, лабораторно подтверждён 62 случай заболевания COVID-19. За последние сутки зарегистрировано десять новых случаев заражения.

Всего под медицинским наблюдением находится 3773 человека: 3511 контактировали с заболевшими, 262 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки сняли с медицинского 160 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

За 30 апреля зарегистрировали новую смерть и новое выздоровление от COVID-19. Всего выздоровели 64 человека и семь человек умерли.

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