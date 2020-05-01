2020-04-30T22:31:03+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: последние данные на 1 мая 2020 года

В республике зарегистрировали новый летальный исход и новое выздоровление
Дарья ЮДИНА
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В Коми подтвердили еще 10 случаев зараженияВ Коми подтвердили еще 10 случаев заражения
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По последним данным Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день,1 мая, лабораторно подтверждён 62 случай заболевания COVID-19. За последние сутки зарегистрировано десять новых случаев заражения.

Всего под медицинским наблюдением находится 3773 человека: 3511 контактировали с заболевшими, 262 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки сняли с медицинского 160 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

За 30 апреля зарегистрировали новую смерть и новое выздоровление от COVID-19. Всего выздоровели 64 человека и семь человек умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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