В Коми до конца мая продлили дистанционное обучение школьников и студентов
В Коми продолжается учебный год в школах, колледжах и техникумах, учреждениях дополнительного образования, вузах до конца мая, сообщили «КП-Коми» в пресс-службе регионального Минобраза.
- Мы понимаем, с какими трудностями все столкнулись. С учетом прогноза ситуации мы приняли решение в мае продолжить дистанционное обучение. Обращаюсь к педагогам: прошу вас внимательно распределять учебную нагрузку, давать посильные задания, индивидуально подходить к детям с учетом их способностей и возможностей, при необходимости оказывать помощь родителям, сообщает Наталья Якимова.
Таким образом, учебный год продолжится в школах, колледжах и техникумах, учреждениях дополнительного образования, вузах в дистанционном формате.
Это временный и вынужденный режим организации учебного процесса. Мы все очень ждем, когда сможем возобновить его привычным для нас способом. Дистанционное обучение ни в коем случае не заменит традиционное. В этой связи, я прошу вас не поддаваться на многочисленные провокации и призывы в сети интернет, - сообщает министр.
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ИСТОЧНИК KP.RU