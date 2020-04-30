2020-04-30T23:18:40+03:00
Общество

В Коми до конца мая продлили дистанционное обучение школьников и студентов

Об этом сообщили в минобразе республики
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Детям придется потрудится еще немногоДетям придется потрудится еще немногоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Коми продолжается учебный год в школах, колледжах и техникумах, учреждениях дополнительного образования, вузах до конца мая, сообщили «КП-Коми» в пресс-службе регионального Минобраза.

- Мы понимаем, с какими трудностями все столкнулись. С учетом прогноза ситуации мы приняли решение в мае продолжить дистанционное обучение. Обращаюсь к педагогам: прошу вас внимательно распределять учебную нагрузку, давать посильные задания, индивидуально подходить к детям с учетом их способностей и возможностей, при необходимости оказывать помощь родителям, сообщает Наталья Якимова.

Таким образом, учебный год продолжится в школах, колледжах и техникумах, учреждениях дополнительного образования, вузах в дистанционном формате.

Это временный и вынужденный режим организации учебного процесса. Мы все очень ждем, когда сможем возобновить его привычным для нас способом. Дистанционное обучение ни в коем случае не заменит традиционное. В этой связи, я прошу вас не поддаваться на многочисленные провокации и призывы в сети интернет, - сообщает министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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