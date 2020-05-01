В Коми медведь-каннибал съел сородича в Печоро-Илычском заповеднике

В Печоро-Илычском заповеднике зарегистрирован случай каннибализма среди медведей, сообщил научный сотрудник Александр Лазников. Ученый сообщает, что косолапый зарыл другого медведя и поедал его. Мужчина видел прокопанные останки животного своими глазами.

- Не было никаких сомнений в том, что это хозяин тайги прикопал здесь свою добычу, но для пущей убедительности взгляд быстро обнаружил и некоторые части тела жертвы. Ею оказался взрослый медведь. Увиденное не оставило нас в спокойном состоянии. Мы быстро достали фальшфейеры на случай самообороны. И металлическую кружку с ложкой для издания предупреждающего и, заодно, отпугивающего звука. К счастью медведь не объявился, и мы продолжили рассматривать произошедшее. При этом узнать, был ли этот медведь мертв и уже потом обнаружен или судьба столкнула его с еще более мощной особью своего вида и завязалась смертельная драка – мы этого уже не узнаем, - рассказывает мужчина.

Установленная фотоловушка показала «лицо подозреваемого». Им оказался очень крупный и упитанный самец. Медведи – это вершина пищевой цепи наших лесов, говорит ученый. Каннибализмом они вносят вклад в регулирование численности своего же вида. А если медведь предварительно погиб по каким-то другим причинам, то он сыграл значимую роль в насыщении своего собрата в период перед залеганием в берлогу.

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