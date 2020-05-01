Уйба предложил закрепить на федеральном уровне ответственность работодателей за соблюдение карантина

Владимир Уйба предложил закрепить на федеральном уровне ответственность работодателей за обеспечение карантинных мероприятий, сообщает пресс-служба руководителя региона.

С такой инициативой временно исполняющий обязанности главы Коми обратился к полпреду президента России в СЗФО Александру Гуцану на заседании Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории СЗФО. Заседание состоялось 30 апреля.

- Я провожу встречи с руководителями крупных компаний, которые привлекают для работы на территории республики вахтовых и наёмных рабочих из других регионов России, - сообщил Владимир Уйба. – Проговариваю с ними вопрос проведения обязательной предварительной двухнедельной обсервации таких лиц до момента привлечения их к работам в составе трудового коллектива. Предлагаю закрепить на федеральном уровне ответственность работодателей за обеспечение карантинных мероприятий. Уверен, этот вопрос актуален не только для северных городов Республики Коми, но и для других регионов страны, где традиционно используется вахтовый метод привлечения рабочей силы, - говорит Владимир Уйба.

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