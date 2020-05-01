«Попрощаться не дали, к гробу приближаться запретили»: мать умершего сыктывкарца с коронавирусом рассказала о похоронах

Сыктывкарец Роман Красевич скончался 18 апреля. В заключении о смерти указано: «Сovid-19 «неподтвержденный». Смерть мужчины не попала в официальную статистику. 23 апреля 38-летнего мужчину похоронили в закрытом гробу – без отпевания и прощания. «Московский Комсомолец» поговорил с матерью погибшего.

Надежда Красевич рассказывает, что сыну в 2002 году присвоили первую группу инвалидности из-а недоразвитых почек. Роман внимательно относился к своему здоровью, три раза в неделю ездил в КРБ на процедуру гемодиализа (метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности). Как известно, в больнице лежали пациенты с COVID-19, об этом сообщили в начале апреля. Сейчас КРБ перепрофилировали для помощи пациентам с коронавирусом.

Роман почувствовала себя плохо, вернувшись после очередной процедуры. Поднялась температура, появилось першение в горле. Вначале полагали, что это обычное ОРВИ. Однако на следующий день у мужчины резко подскочила температура до 39 градусов. Он сбил температуру и отправился на плановый гемодиализ. В больнице по просьбе Романа сделали рентген, УЗИ и компьютерную томограмму грудной клетки, она указала на пневмонию. 21 марта Романа положили в больницу.

- Сына положили в пульмонологическое отделение, которое предназначалось для оказания лечебно-диагностической помощи больным с заболеванием органов дыхания. Рома связался со мной: «Мама, здесь лежит человек, который ходит со мной на гемодиализ. У него тоже пневмония». На мой вопрос доктору о состоянии сына, мне доложили: «Средненько. Не паникуйте, все нормально, пациент под наблюдение, - вспоминает Надежда.

Женщина все время была на связи с сыном. Она констатирует, что состояние мужчины ухудшалось с каждым днем. Позже его перевели в реанимацию, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Тогда же взяли первый анализ на коронавирус, он оказался отрицательным.

- Через три дня сына вывели из медикаментозной комы. Реаниматолог успокоил, что состояние Ромы улучшилось, он начал сам есть, пытается ходить. Я так обрадовалась, думала, пронесло. Но через три дня Роме снова стало хуже. Он неохотно говорил по телефону, только повторял: «Мне тяжело дышать». Последний наш разговор оборвался на полуслове. Он успел произнести: «Я больше не могу дышать». И телефон отрубился, - говорит сыктывкарка.

Женщина вспоминает, что врачи с той поры общались с ней неохотно, ограничивались скупыми фразами, не пускали в приемное отделение - больница на карантине. Надежда до последнего верила в чудо, но 18 апреля ей позвонили: «Ваш сын скончался».

После пережитого шока женщине пришлось преодолеть неразбериху в Сыктывкарском морге. Там сообщали о свежем предписании - усопших хоронить в закрытом гробу, выдавать по три гроба в сутки в присутствии какой-то комиссии. В итоге, похороны откладывали трижды.

Но смирится с тем, что она не увидит сына,Надежда не могла долго. Она пыталась добиться, чтобы гроб открыли, но ей отказали.

- Откуда я знаю, что там лежит мой сын, что его закопают в землю? Мне отказали. Когда мы приехали за гробом, нас попросили подождать комиссию. Ждали 4 часа. Приехали три женщины. Через запасной выход вынесли два закрытых гроба – в одном лежал мой Рома, в другом, женщина - бывшая работница детской республиканской больницы. Подогнали две «Газели», куда погрузили гробы, - вспоминает Надежда.

Женщина не могла ни дотронутся до гроба, ни даже приблизится к нему. На кладбище запретили приближаться к могиле. Она надеялась, гроб хотя бы некоторое время постоит на земле, чтобы я издалека смогла попрощаться. Но работники кладбища быстро опустили гроб в яму и закопали.

- На руках у меня осталось медицинское свидетельство о смерти сына. Первоначально там была указана только пневмония. Потом патологоанатом дописал от руки: «Covid-19, вирус не идентифицирован». То есть лабораторно не подтвержден. Специалист пояснил: «Пока велели писать так». При жизни тест Романа оказался «отрицательным», хотя его лечащий врач не сомневался в диагнозе, так и сказал: «Судя по клиническим показателям, у Романа - 99 процентов коронавирус». Выходит, диагностика несовершенна? - подытожила сыктывкарка.

Напомним, что по ситуации на 1 мая в республике подтверждено семь смертей от коронавируса. Подробности каждого случая официальные источники не сообщают. Пока ни один запрос редакции «КП-Коми» о подтвержденных случаях ответ не прошел, хотя прошло уже более недели (по закону на запрос СМИ должны отвечать не более семи дней).

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