Сыктывкарское автопредприятие ответило на обвинение о том, что кондукторы и водители не носят маски

В Сыктывкаре основной пассажирский перевозчик ООО «САТП №1» не соблюдает санитарные требования, сообщалось на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом. Автопредприятие ответило на обвинение.

На предприятии выяснили - мнение основывалось на результате проверок ряда городских маршрутов на конечных остановках. Проверяющие зафиксировали, что не все водители и кондукторы носят маски и перчатки. В фирме пояснили - человеческий фактор на 100% исключить нельзя.

- Мы приняли информацию: проведем тщательное служебное расследование и организуем дополнительные исчерпывающие меры для недопущения в дальнейшем подобных инцидентов, - говорят в САПТ №1.

Также в пресс-службе предприятия пояснили, что 100% транспортных средств дезинфицируют каждый раз, когда они возвращаются в парк. В среднем, два раза в день. Кроме того, до и после смены каждый водитель проходит медицинский осмотр. Помимо стандартных процедур, включающих измерение давления, общий осмотр и другие показатели, им измеряют температуру.

- Добавим, на все действия у нас есть подтверждающие документы (договоры на дезинфекцию, поставку индивидуальных средств защиты и т.д.). Практически каждый день к нам приезжают сотрудники администрации Сыктывкара с проверкой хода дезинфекции автобусов, - подытожили в компании.

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Вопрос прокомментировали в Минпроме (подробности).