В Корткеросском районе COVID-19 заболел ребенок, которого выписали из Кочпонского ПНИ

Теперь за Корткеросским районом числятся 18 пациентов с COVID-19. Новый случай заболевания, о котором сообщили вчера, - это выписанный из Кочпонского ПНИ ребенок.

- Вся семья, состоящая из мамы и двух детей, госпитализирована в инфекционную больницу Сыктывкара, - говорит главный врач районной больницы Алексей Чуркин.

Напомним, что в конце прошлой недели сообшали, что в Кочпонском ПНИ выявили случай коронавирусной инфекции - заболела девочка. Ранее сообщалось, что взрослую воспитанницу учреждения тоже поразил COVID-19, но последующие результаты тестов показали отрицательные результаты. Сейчас учреждение закрыто на строгий карантин. Сотрудники заперты вместе с воспитанниками ПНИ на строгий двухнедельный карантин. Потом их сменит следующая вахта.

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Изучаем, где выявили новые случаи. На сайте пояснения по цифрам (подробности).