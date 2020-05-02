В Коми выжившей в схватке с волком собаке никак не могут найти дом

В Коми пес выжил в жестокой схватке с волком. Однако бесстрашная собака оказалась никому не нужна. Герде ищут дом, но пока не могут найти.

В начале марта СМИ облетела история, как собака героически сражалась с волком. История умалчивает, чем закончилась схватка. Факт в том, что собака выжила. Правда, получила тяжелые увечья.

Волонтеры отправили Герду в Сыктывкар, где бесстрашной собаке провели операцию. Сейчас животное снова на родине - в Пажге. Собака остается бездомной, пока никто не изъявил желания стать хозяином бесстрашной Герде.

- Если есть желающие, которые смогут приютить нашу героиню, пишите или звоните - 89658619777, - сообщает волонтер Никита Пономарев. Именно он несколько часов отлавливал Герду в снегу, чтобы отвезти ее на операцию в столицу Коми.

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