Коронавирус в Коми 2 мая 2020: за сутки диагноз подтвердился у 7 человек

На сайте стопоронавирус.рф появились свежие данные по новым случаям заболеваний в стране. В России сегодня, 2 мая, зафиксировали 9 623 заболеваний COVID-19, в Республике Коми - 7 новых случаев.

По состоянию на 2 мая в Коми 656 лабораторно подтверждено случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

сайт стопкоронавирус.рф

Сейчас республика занимает 26 место (вчера было 25) по уровню инфицирования в стране. Но еще совсем недавно наш регион нес печальную славу самого коронавирусного места в России - почти три недели занимал четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Инфографика с сайта стопкоронавирус.рф

Кстати, каждый вечер мы собираем карту распространения коронавирусной инфекции в регионе. К сожалению, не все муниципалитеты публикуют актуальные данные. Однако большинство районов относится к информированию населения ответственно, за что говорим им спасибо.

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