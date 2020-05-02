Появились консервы, колбаса и даже персики: смотрим, что положили в новые сухпайки школьников Сыктывкара

В начале апреля родители завалили соцсети шквалом негатива по поводу скудности сухпайков в Коми. В некоторых школах даже выдавали просроченные продукты. Правда, потом заменяли и извинялись. После жалоб сухпаек увеличили в два раза. Изучаем вместе с сыктывкарскими родителями, как изменились продуктовые наборы.

Забегая вперед скажем, что обзор получился довольно позитивным, так как недовольных сухпайками мы не нашли. Но если у вас есть противоположное мнение по поводу качества новых продуктовых наборов, то обязательно пишите в комментариях. Сделаем еще один рейтинг.

Людмила Шевелева рассказывает, что сухие пайки в школе №15 родителям выдавали строго по времени - люди не скапливались, дистанцию соблюдали. Продукты выдавали за две учебные недели.

- Выдавали с 1 по 4 класс. Еще нам дополнительно дали паек как семье со статусом малоимущих и ОВЗ. На этот раз пайки понравились - есть все, что нужно: от тушенки до шоколадок, - говорит Людмила.

На первом фото - паек для семьи со статусом малоимущих

Наталья Волхонская получала продуктовый набор в школе №38. Пайки выдавали с заднего входа школы. Родители на это ответственное мероприятие пришли в масках и перчатках, а пакеты с едой им протягивали такие же экипированные сотрудники учебного заведения.

- Как сказала учитель, продукты нам выдали за 2,5 недели. Получала за дочку-четвероклассницу. По сравнению с прошлым пайком, набор стал лучше, - рассказала сыктывкарка. Она показала, какие пайки были в начале апреля, а какие сейчас. На фото можно заметить и консервированные персики.

На втором фото паек, который выдавали 2,5 недели назад

Илья Голуб получал сухпаек в школе №1 Выльгорта для своего ребенка, который учится в начальных классах. Выдавали наборы за период с 16 по 30 апреля. Мужчина остался им доволен.

- Появилась тушенка, консервированная рыба, - говорит мужчина. На фото можно заметить еще и колбасу.

Фото Ильи Голуба

Мама ученика первого класса школы №12 Зарема Мокиева подробно рассказала, как сейчас родители получают сухпайки. Например, в школу необходимо заходить в маске, это обязательно.

- На посту при входе два представителя школы проверяют паспорт, отмечают в своих списках ребенка, просят подписаться напротив фамилии ребенка. Заходишь до столовой, на входе в столовую стоит стол, поэтому туда вход закрыт. Бумагу с ФИО отдаёшь работнику столовой, получаешь пакет и уходишь домой. На всю процедуру уходит меньше 5 минут, - говорит Зарема. Она тоже показала два фото, которые зримо показывают сухпайковую метаморфозу за последние две недели.

На первом фото - скудный сухпаек начала апреля

Сыктывкарка Ирина Сидоренкова решила не просто сфотографировать, как выглядит сухпаек. Она пошла дальше - сняла подробное видео разбора сухпайка для канала на YouTube: получилось интересно.

- Получали сухпаек в школе №43. Оценили его с детьми на пять с плюсом. В отличие от предыдущего появились мясо и рыба, что приятно, - говорит Ирина.

Обзор сухпайка.В этом видео мы вам покажем какие нам дают в школе сухпайки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Соленые огурцы, печеньки, гречка: сухпаек школьника в Коми

Чем заменяют горячее питание детям во время дистанционного обучения (подробности).