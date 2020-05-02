2020-05-02T15:26:46+03:00
Общество

Нерабочие дни в Сыктывкаре с 1 по 11 мая 2020: каким организациям работать запрещено

Предпринимателям следует держать ухо востро
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива Комсомольской правдыФото из архива Комсомольской правды
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1 мая временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба выпустил своё очередное видеообращение к жителям республики. В котором сообщил об изменении в перечне организаций, деятельность которых разрешена в период самоизоляции.

- Мы четко обозначили тех, кому вести свою деятельность нельзя. Если предприниматели не нашли себя в этом перечне, значит их деятельность разрешена, - отметил Владимир Уйба.

В настоящее время приостановлена деятельность компаний, которые есть в списке ОКВЭД, являющемся приложением к указу. Со списком таких организаций можно ознакомиться здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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