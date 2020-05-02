Через четыре года Коми выйдет на полное лесовосстановление

Новый лесной план согласован с Федеральным агентством лесного хозяйства. В нем определены цели и задачи лесного планирования на ближайшие десять лет. Над документом трудилось невероятное количество людей. Врио главы Коми их благодарит.

Самое важное, о чем сообщает документ, - это планирование ежегодного увеличения объемов лесовосстановления. Благодаря этому к 2024 году можно будет достичь стопроцентного показателя на всех существующих вырубленных и погибших участках. Общий объем лесовосстановления уже в 2020 году должен составить не менее 52,0 тыс га.

Новая редакция плана включает зонирование использования лесов. Оно учитывает интересы местного населения, малого и среднего бизнеса, развитие административных районов, крупных лесозаготовительных предприятий. Также документ территориально определяет лесные участки, на которых должно быть организовано обеспечение местного населения древесиной для собственных нужд, обеспечение малого и среднего бизнеса сырьем.

В ближайшее время лесной план Республики Коми, утвержденный на период до 2029 года, будет опубликован на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.

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