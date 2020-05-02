Коронавирус в Коми: карта заражения на 2 мая 2020 года

Сегодня в Коми рекордное количество выздоровевших - в настоящее время уже 92 человека числятся вылеченными от коронавируса. Всего лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в республике - 565. Смотрим, в каких муниципалитетах региона процветает коронавирус.

Ухта по-прежнему коронавирусный лидер - сегодня сообщили о трех новых случаях заболевания. Один из пациентов – ребенок. Всего в городе было зарегистрировано 23 пациента с COVID-19.

Инфографика Алексея Понарядова

Корткеросский район тоже в лидерах - там было зарегистрировано 18 заболевших (по состоянию на 30 апреля).

Сыктывдин тоже особо не спешит обновлять данные - последние датированы 29 апреля. Согласно информации муниципалитета там 12 заболевших, 5 выздоровевших, а всего 17 человек.

В Усть-Куломском районе у 16 человек подтвержден диагноз COVID-19, но данные давно не обновляли, эта информация датирована 28 апреля.

В Княжпогостском районе - 13 заболевших, из них один человек уже излечился (по состоянию на 29 апреля).

В Усинске без изменений - 12 заболевших коронавирусной инфекцией.

В Прилузском районе очень редко информируют о ситуации с коронавирусом в районе (ну очень). По последним данным, которые датированы 27 апреля, в районе 11 человек с COVID-19, один из пациентов уже выздоровел.

В Усть- Вымском районе было девять заболевших коронавирусом, но двое уже поправились.

В Печоре без изменений - болели шесть человек, три из них уже выздоровели.

В Сосногорске без изменений - всего пять пациентов с коронавирусом было зафиксировано.

В Удорском районе было три заболевших, сейчас ситуация лучше (по информации на 30 апреля).

Информацию в Сысольском районе обновляют только по будним дням, довольствуемся старой информацией - всего два пациента, один уже выздоровел.

В Койгородском районе без изменений - ноль пациентов, один человек с подозрением на коронавирус (один пациент в уме).

В Воркуте - два заболевших, причем один уже давно выздоровел. О новых случаях не сообщали.

В Усть-Цилемском районе была одна заболевшая. К счастью, она уже выздоровела. Женщина подверглась травле в соцсетях, о чем мы писали вот тут.

Коронавирус не дошел до Ижемского района, Троицко-Печорский район и Инте.

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